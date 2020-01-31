Карагандинцев предупредили о штрафах за несвоевременную уборку снега

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Более тысячи административных протоколов составили полицейские за несвоевременную уборку снега в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции, всем физическим лицам, субъектам предпринимательства, руководителям организаций всех форм собственности вынесены предупреждения в соответствии с частью 1 статьи 505 Кодекса РК об административных правонарушениях, а именно за несвоевременную уборку территории от снега.

Однако, если они в течение 10 дней не очистят принадлежащую им территорию от снега, то им придется раскошелиться на штрафы. Согласно статьи 505 части 2 КРКобАП предусмотрены штрафы для физических лиц в размере 30, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 40, для субъектов среднего предпринимательства - 50, для субъектов крупного предпринимательства - в размере 300 МРП.

В настоящее время во всех регионах области участковыми инспекторами полиции проводятся рейды по объектам всех форм собственности. Представители правоохранительных органов разъясняют их руководителям о необходимости своевременной уборки территории. Аналогичная разъяснительная работа проводится и с жителями частного сектора.