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    19:54, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Карагандинцев поощряют скидками для участия в вакцинации

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жителей Караганды поощряют скидками для участия в вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня только в Абайском районе Караганды вакцину получили более 11 тысяч человек.

    «Вакцинация против коронавирусной инфекции является актуальной проблемой здравоохранения как для нашей страны, так и для всего мира. Наша задача – разъяснить жителям важность вакцины, внести свой вклад в борьбу с пандемией, охватившей мир, как можно скорее вернуться к нормальной жизни, опровергнуть фейковую информацию, распространяемую в соцсетях. А также помочь населению принять решение о вакцинации, мотивировать их специальными мероприятиями», - рассказала заведующая сектором государственного учреждения «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района» Эльмира Есембайкызы.

    В целях пропаганды вакцинации в районе предусмотрены различные мероприятия при поддержке предпринимателей. В том числе скидки от 5 до 50 процентов, раздача продуктовых наборов многодетным семьям. Как стало известно, растет количество объектов предпринимательства, которые будут подключены к акции.

    «Планируется передать продуктовые наборы многодетным семьям, малообеспеченным семьям, принявшим вакцину. В дальнейшем будут предусмотрены акции, розыгрыши, подарки, скидочные сертификаты, финансовая поддержка для тех, кто получил прививку», - сказала Эльмира Есембайкызы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область
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