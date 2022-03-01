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Карагандинцев поблагодарили за добрые дела

1 Марта 2022 08:48
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Карагандинцев поблагодарили за добрые дела

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году День благодарности, призывающий к сплоченности и единству все этносы Казахстана, наполнен новым содержанием. В Караганде признательность в первую очередь выразили родителям, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга в январе этого года, передает МИА «Казинформ».

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Аким области Женис Касымбек поблагодарил родственников Мадияра Кайсарова, Айбата Аманова и Адиля Нуркенова за воспитание настоящих патриотов своей Родины. В память о героях известный казахстанский художник написал их портреты, которые вручили родителям.

Также чествовали волонтеров и доноров, меценатов, полицейских и пожарных, журналистов.

«Полицейские, солдаты, пожарные, медики и журналисты работали круглосуточно, показывая пример взаимопомощи и солидарности. Считаю, что искренней благодарности и теплых слов заслуживает каждый, кто добросовестно выполнял свой гражданский и профессиональный долг в трудные дни испытаний», – сказал Женис Касымбек.

Все они как один отмечали, что совершают добрые дела по велению сердца.

«Приятно, когда звонят матери больных детей и говорят, что мы помогли. Это очень вдохновляет и помогает двигаться дальше. Делать добро – это состояние моей души», – признался основатель благотворительного фонда «Отзыв» Александр Корогодов.

Областной чечено-ингушский национально-культурный центр перед Днем благодарности организовал акцию по поддержке 225 многодетных семей и одиноких матерей. Им передали продуктовые наборы.

«Одним из важных факторов Дня благодарности стало единство нашего многонационального народа. Радостно, что с каждым годом этот праздник обретает новый смысл. Пусть добрых дел будет как можно больше!» – отметил председатель центра Увайс Джанаев.


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#Карагандинская область   #Дата   #Общество  
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