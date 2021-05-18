Карагандинцев научат спасать людей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На территории Карагандинской области работают 30 пожарных постов. Создано более 500 добровольных противопожарных объединений. Для обеспечения безопасности на воде действуют шесть спасательных подразделений. Также к работе привлекаются люди, состоящие на учёте в центрах занятости. Они будут обучаться и выступать в качестве общественных спасателей, передает МИА «Казинформ».

Об итогах завершения отопительного периода, текущей обстановке с природными пожарами и недопущению несчастных случаев на воде шла речь на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Для предотвращения пожаров в жилых домах карагандинцев продолжается установка противопожарных датчиков. В этом году по области было установлено почти 900 таких извещателей.

По словам начальника департамента по ЧС Карагандинской области Мурата Катпанова, несмотря на профилактическую работу, в отопительный период было зарегистрировано 593 пожара в жилом секторе.

«Основная причина отравления угарным газом – эксплуатация неисправного печного оборудования. Особую тревогу вызывают многоэтажные жилые дома, отапливаемые индивидуальными печами», – сообщил Мурат Катпанов.

Работа по подключению многоэтажек к центральному теплоснабжению либо строительству рядом с ними автономных котельных находится на особом контроле у акима области.

В регионе утверждён план мероприятий для борьбы с природными пожарами. Уже зарегистрировано шесть лесных пожаров и 33 степных возгорания. Все они были своевременно ликвидированы.

«Обеспокоенность вызывают пожары в прилегающих к населённым пунктам массивах. Зафиксированы возгорания на кладбищах и садоводческих участках. Нами ликвидирован пожар на мусорном полигоне в районе села Доскей», – отметил глава ведомства.

Для реагирования на степные пожары в области работают 505 добровольных противопожарных формирований. В 2020 году было закуплено 22 мобильных комплекса пожаротушения. В этом году приобретено ещё девять подобных комплексов. В планах у департамента по ЧС купить 17 единиц дополнительной техники.

В регионе продолжается регистрация добровольных противопожарных образований в форме общественных объединений. Проводится агитационно-разъяснительная работа с населением.

В целях раннего обнаружения лесных пожаров используются данные космического мониторинга.

Ещё одна важная сфера внимания спасателей в летний сезон – водные объекты. Для предотвращения несчастных случаев на воде создано шесть спасательных подразделений. Сюда входит более 100 человек. В распоряжении спасателей 23 единицы техники и 43 плавсредства.

Проводится также разъяснительная работа с владельцами зон отдыха и пляжей, проходят родительские собрания на тему поведения детей на воде.

«Прошу взять на особый контроль вопросы, связанные с противопожарными мероприятиями, отдыхом детей в летний период и обеспечением безопасности на водных объектах», – сказал аким области Женис Касымбек в завершение заседания.



