Карагандинцам сделали дорогостоящие нейрохирургические операции за счёт средств медстрахования

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В клинике имени профессора Х. Ж. Макажанова с начала года провели 10 высокотехнологичных операций по стентированию артерий головного мозга. Показаниями к таким нейрохирургическим вмешательствам являются аневризмы сосудов и атеросклероз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одной из пациенток, перенёсших высокотехнологичную операцию по стентированию, стала пенсионерка Бактыбала Бейсембаева. У женщины после инсульта образовалась аневризма сонной артерии. В марте этого года её направили на операцию, которая прошла успешно. Пациентка даже успела пройти два курса реабилитации, которые, к слову, тоже были оплачены из средств фонда медстрахования.

«Я благодарна докторам, которые не отходили от меня в реанимации. Всё-таки возраст. Но я всё преодолела, чувствую себя хорошо. Уже два раза была в реабилитационном центре. Проходила курсы по 14 дней, 10 из них лечебные. Очень помогают массажи разные, тренировки. Значительное улучшение есть», – рассказала Бактыбала Бейсембаева.

За каждую нейрохирургическую операцию фонд медстрахования заплатил по 4,7 млн тенге. В прошлом году клиника имени профессора Х. Ж. Макажанова провела всего 16 подобных вмешательств, а за пять месяцев этого года уже 10.

«Операция эндоваскулярная, проводится через сосуд. Стент доставляется в место патологии артерии в свёрнутом виде с помощью специального катетера. Там он расправляется, повторяя форму сосуда, и не даёт крови выходить за его пределы. Если при аневризме вовремя этого не сделать, она разрывается (происходит геморрагический инсульт) либо травмируется (ишемический инсульт)», – отметил нейрохирург Ниязбек Ерниязов.

Стентирование артерий в экстренном порядке входит в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи и делается бесплатно вне зависимости от статуса пациента в системе ОСМС. Плановая операция входит в пакет медстрахования и бесплатна для тех, кто производит ежемесячные отчисления.