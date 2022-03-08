РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:45, 07 Март 2022 | GMT +6

    Карагандинцам рассказали об изменениях в проектах «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место»

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проблемы безработицы выпускников учебных заведений и представителей категории NEET решают в том числе и с помощью проектов «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место». В настоящем году охватить занятостью по этим направлениям планируется около тысячи человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Об изменениях в названных проектах рассказали на онлайн-брифинге в региональной службе коммуникаций.

    «Основной социальной проблемой для молодёжи нашего региона является трудоустройство. Для охвата занятостью работают такие проекты, как «Молодёжная практика», «Первое рабочее место», программа «Жасыл ел», — отметил руководитель управления по вопросам молодёжной политики Биржан Алимжанов.

    Молодёжную практику организуют с помощью создания временных рабочих мест. Она предназначена для безработных из числа выпускников учебных заведений, завершивших обучение не более чем за три года до устройства на практику и не старше 29 лет.

    Первое рабочее место создаётся работодателем для трудоустройства безработных. Заработная плата субсидируется государством. Участником проекта является молодёжь не старше 29 лет, в том числе из категории NEET, не имеющей опыта работы и образования.

    «В этом году изменены условия в этих проектах. Так, в «Молодёжной практике» увеличена продолжительность участия с 6 до 12 месяцев и размер оплаты труда с 25 МРП до 30. Практикой в 2022-м году планируется охватить 721 человека. В «Первом рабочем месте» тоже увеличена продолжительность участия с 12 до 18 месяцев и размер субсидии зарплаты с 20 до 30 МРП. По этому проекту планируем в текущем году направить 238 человек», — сказал заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мухтар Толеу.

    Для трудоустройства по озвученным направлениям нужно обращаться в центры занятости или на электронную биржу труда enbek.kz.

    Напомним, «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место» организуются на предприятиях и в организациях всех форм собственности. При этом к участию допускаются работодатели, которые регулярно делают налоговые и социальные отчисления, у которых нет задолженности по зарплате и действующие более года.


    Теги:
    Карагандинская область Караганда Общество Молодежь
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!