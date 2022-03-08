Карагандинцам рассказали об изменениях в проектах «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проблемы безработицы выпускников учебных заведений и представителей категории NEET решают в том числе и с помощью проектов «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место». В настоящем году охватить занятостью по этим направлениям планируется около тысячи человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об изменениях в названных проектах рассказали на онлайн-брифинге в региональной службе коммуникаций.

«Основной социальной проблемой для молодёжи нашего региона является трудоустройство. Для охвата занятостью работают такие проекты, как «Молодёжная практика», «Первое рабочее место», программа «Жасыл ел», — отметил руководитель управления по вопросам молодёжной политики Биржан Алимжанов.

Молодёжную практику организуют с помощью создания временных рабочих мест. Она предназначена для безработных из числа выпускников учебных заведений, завершивших обучение не более чем за три года до устройства на практику и не старше 29 лет.

Первое рабочее место создаётся работодателем для трудоустройства безработных. Заработная плата субсидируется государством. Участником проекта является молодёжь не старше 29 лет, в том числе из категории NEET, не имеющей опыта работы и образования.

«В этом году изменены условия в этих проектах. Так, в «Молодёжной практике» увеличена продолжительность участия с 6 до 12 месяцев и размер оплаты труда с 25 МРП до 30. Практикой в 2022-м году планируется охватить 721 человека. В «Первом рабочем месте» тоже увеличена продолжительность участия с 12 до 18 месяцев и размер субсидии зарплаты с 20 до 30 МРП. По этому проекту планируем в текущем году направить 238 человек», — сказал заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мухтар Толеу.

Для трудоустройства по озвученным направлениям нужно обращаться в центры занятости или на электронную биржу труда enbek.kz.

Напомним, «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место» организуются на предприятиях и в организациях всех форм собственности. При этом к участию допускаются работодатели, которые регулярно делают налоговые и социальные отчисления, у которых нет задолженности по зарплате и действующие более года.