Карагандинцам представят премьеру кинохроники об истории «Старого города»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцев приглашают на премьеру документального фильма «Театр молодости нашей», который рассказывает об истории угольной столицы и о жизни в так называемом старом городе. В центре картины старейшая каменная постройка Караганды – Казахский драматический театр, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Автором и создателем фильма стал Центр разрешения конфликтов «Диалог». Долгое время его сотрудники пытались с привлечением общественности присвоить зданию Каздрамтеатра статус архитектурного памятника. Когда всё это затянулось, центр решил пойти другим путём.

«Мы поставили перед собой задачу - сохранить память о здании театра и о том времени с помощью фильма. Обратились в архивы – карагандинский, алматинский, московский. Начали собирать рассказы людей, которые когда-то жили в старом городе. Изначально планировали фильм на 20 минут. Но с поступлением всё новой информации мы поняли, как история Каздрамтеатра тесно переплетается с историей Караганды, Казахстана, Советского Союза», – рассказывает координатор проектов ЦРК «Диалог» Иван Савицкий.

Почти часовая кинохроника рассказывает об удивительных фактах. Рядом с Каздрамтеатром когда-то жил легендарный лётчик Нуркен Абдиров. Со зданием связаны имена известных в советскую эпоху писателя Михаила Шолохова, учёного Александра Чижевского, художника Владимира Эйферта.

«Когда мы бросили клич о сборе информации, пошло очень много откликов. Написал даже режиссёр из Австралии Ян Витебский. Он бывший карагандинец, снял много фильмов о городе шахтёров. Ему было что рассказать. Все его истории мы использовали при подготовке кинохроники», – делится Иван Савицкий.

Сценарий для фильма написал калининградец Леон Костевич. Режиссёром выступил Константин Харлампидис из Москвы.

Фильм будет интересен всем карагандинцам, кто неравнодушен к истории родного города.

Премьера состоится 14 апреля в кинотеатре «Сарыжайлау».

Вход бесплатный, но только по предварительному бронированию: +7-708-436-36-96.

Позднее кинофильм «Театр молодости нашей» будет выложен для свободного просмотра на YouTube-канале «Диалог».