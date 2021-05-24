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    16:06, 24 Май 2021 | GMT +6

    Карагандинцам напомнили о правилах поведения на водоемах

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 июня в Карагандинской области начинается купальный сезон. В регионе официально определено 83 места для купания. В частности, в Караганде разрешено купаться на городском пляже Федоровского водохранилища и в озере Центрального парка культуры и отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечают спасатели, чаще всего люди тонут, когда отдыхают в необорудованных и не предназначенных для этого местах: на диких пляжах, искусственных водоемах.

    «Многие жители с наступлением жарких дней устремляются на водоемы. Следует помнить, что не все они оборудованы для купания. Места, предназначенные для купания, должны быть оснащены спасательным постом, участком для купания детей (глубина – не более 1,2 метра), громкоговорящими устройствами и телефонной связью, смотровой вышкой, а также помещением для оказания первой медпомощи с дежурным медицинским персоналом и оснащенным необходимым инструментом и медикаментами», – рассказали в ДЧС.

    Чтобы предстоящий купальный сезон прошел без трагедий, Департамент по ЧС Карагандинской области призывает не пренебрегать правилами безопасности на воде.

    Не допускается:

    - входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

    - прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

    - нырять в непроверенных и необорудованных местах;

    - пересекать буйки, обозначающие границы заплыва;

    - плавать на предметах, не предназначенных для этого;

    - загрязнять и засорять водоемы;

    - оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травмы отдыхающим;

    - подавать крики ложной тревоги;

    - взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

    - входить в воду детям без сопровождения взрослых.

    Рекомендуется купаться в установленных местах, где будет обеспечена профессиональная помощь в случае необходимости. По информации пресс-службы ДЧС Карагандинской области , в прошлый купальный сезон в водоемах региона утонули 12 человек, из них 4 детей.


    Теги:
    Карагандинская область
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