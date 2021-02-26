Карагандинца привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области должник привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

По информации ведомства, частными судебными исполнителями Карагандинской области при содействии департамента юстиции Карагандинской области проводится работа по привлечению злостных неплательщиков алиментов к уголовной ответственности.

«8 февраля 2021 года приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области должник Асанов А.Т. (фамилия изменена) был признан виновным по статье 139 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания, с привлечением к принудительному труду сроком на 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Приговор вступил в законную силу 23 февраля 2021 г. Задолженность должника по алиментам составила 3 250 021 тенге. Осужденный должник на протяжении многих лет не исполнял обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей», - говорится в сообщении Минюста.

В министерстве отметили, что за 2020 год к уголовной ответственности по статье 139 Уголовного Кодекса привлечено 6 должников.