Караганда за чистоту. Жители города наводят порядок во дворах

В Караганде провели экологическую акцию «Лучший двор» под девизом «Мой дом, мой двор, моя улица, мой город, моя страна». Около 500 жителей города совместно с КСК вышли на очистку дворовых территорий. Акцию поддержали жители близлежащих городов Темиртау, Шахтинск, Сарань, Абай. И сегодня по области более 1000 граждан приводят в порядок свои дворовые территории и подъезды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Председатель кооператива Людмила Давыдова отметила, что совместный труд помогает сдружиться и облагородить место, где они живут.

Депутат гормаслихата Александр Бочаров тоже призвал карагандинцев активнее присоединяться к акции «Таза Қазақстан» и внести свой вклад в чистоту города, чтобы сделать его комфортнее для всех.

Фото: акимат Карагандинской области

– Дети помогали родителям в уборке двора и площадок. Думаю, это отличный пример для подрастающего поколения, – отметил Александр Бочаров.

В рамках экоакции собранно 1000 мешков с мусором.

Всего с начала акции «Таза Қазақстан» было вывезено более 4 тысяч тонн мусора.