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    12:35, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Караганда за чистоту. Жители города наводят порядок во дворах

    Караганда за чистоту. Жители города наводят порядок во дворах
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Караганде провели экологическую акцию «Лучший двор» под девизом «Мой дом, мой двор, моя улица, мой город, моя страна». Около 500 жителей города совместно с КСК вышли на очистку дворовых территорий. Акцию поддержали жители близлежащих городов Темиртау, Шахтинск, Сарань, Абай. И сегодня по области более 1000 граждан приводят в порядок свои дворовые территории и подъезды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Председатель кооператива Людмила Давыдова отметила, что совместный труд помогает сдружиться и облагородить место, где они живут.

    Депутат гормаслихата Александр Бочаров тоже призвал карагандинцев активнее присоединяться к акции «Таза Қазақстан» и внести свой вклад в чистоту города, чтобы сделать его комфортнее для всех.

    Караганда за чистоту. Жители города наводят порядок во дворах
    Фото: акимат Карагандинской области

    – Дети помогали родителям в уборке двора и площадок. Думаю, это отличный пример для подрастающего поколения, – отметил Александр Бочаров.

    В рамках экоакции собранно 1000 мешков с мусором.

    Всего с начала акции «Таза Қазақстан» было вывезено более 4 тысяч тонн мусора.

    Караганда за чистоту. Жители города наводят порядок во дворах
    Фото: акимат Карагандинской области

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Субботник Регионы Экология Карагандинская область Караганда
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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