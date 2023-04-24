Караганда встретит артистов «Астана Опера» с гастролями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Солисты оперной труппы и артисты хора театра «Астана Опера» активно готовятся к гастролям, которые пройдут 27 мая в Караганде на сцене концертного зала «Шалкыма». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Для взыскательной публики приготовили яркую гала-программу и оперу С. Рахманинова «Алеко» в концертном исполнении. На протяжении всего музыкального вечера выступления артистов будет сопровождать Карагандинский академический симфонический оркестр имени Еркегали Рахмадиева под управлением заслуженного деятеля Казахстана Петра Грибанова.

«Юбилейный десятый сезон театра успешно проходит для оперной труппы. Сольные выступления артистов состоялись на отечественных и зарубежных сценах. Например, Медет Чотабаев недавно выступал в Европе, в Италии пели Салтанат Ахметова и Талгат Мусабаев. Также в апреле этого года в разных городах Казахстана еще несколько артистов оперной труппы представили наш театр в насыщенных концертных программах. В Караганде в этом году мы будем выступать впервые. При этом хочу сказать, что вкусы карагандинских зрителей очень высоки. Этот город уже давно находится в авангарде культурных регионов, так как здесь есть театры, музыкальные училища, специализированные школы, множество концертных залов. Один из них – концертный зал «Шалкыма», где мы и будем выступать, у него очень красивая акустика», - сообщил директор оперной труппы «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов.

Конечно, это не первый раз, когда артисты «Астана Опера» выступают перед карагандинской публикой. До этого коллектив привозил в Караганду оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Богема» Дж. Пуччини, «Шелковая лестница» Дж. Россини. И на этот раз, как, впрочем, и всегда, насыщенная программа обязательно удивит ценителей высокого искусства. Следует отметить, что мастера сцены заслуженные деятели Казахстана Айгуль Ниязова, Жамиля Джаркимбаева, Гульжанат Сапакова, Азамат Желтыргузов, Меир Байнеш, солисты Асем Сембина, Болат Есимханов, Шынгыс Расылхан и Нарул Тойкенов, учащийся Международной оперной академии Astana Opera Динмухамед Кошкинбаев исполнят на Гала-концерте отрывки и арии из известных опер как сольно, так и в дуэтах.

Также труппа представит публике концертное исполнение оперы С. Рахманинова «Алеко». К слову, премьера состоялась совсем недавно на сцене Мраморного зала «Астана Опера» в рамках фестиваля «Рахманинов трибьют».

Напомним, что весь мир отмечает 150-летний юбилей С. Рахманинова, в том числе в Ташкенте в этом месяце прошел большой Международный фестиваль музыкального искусства «Рахманиновская весна», где знаменитый казахстанский баритон Азамат Желтыргузов вместе с заслуженной артисткой Узбекистана пианисткой Мадиной Файзиевой исполнили сольный концерт «Свидание с романсом».

Артисты надеются, что поклонники их творчества с удовольствием придут на предстоящий концерт.

«Мы очень хорошо знакомы с карагандинцами, они всегда тепло принимают нас. Я думаю, что и мы, артисты, и публика соскучились друг по другу, поэтому мы едем туда с большой радостью. Надеюсь, что программа гала-концерта будет интересна зрителям, и мы вернемся из этой поездки с хорошими впечатлениями. Коллектив «Астана Опера» прекрасно знает дирижера Петра Грибанова и оркестр, которым он руководит. Это очень профессиональный оркестр с многолетним стажем, до этого мы выступали с ним в целом спектакле. Творческая коллаборация всегда полезна, такой взаимообмен очень важен и ценен для нас», - сказала Айгуль Ниязова, ведущая солистка оперы, заслуженный деятель Казахстана.

После гастролей в Караганде оперную труппу «Астана Опера» сразу ждет премьера на сцене родного театра, это оперный спектакль для детей Ц. Кюи «Кот в сапогах». Кроме того, артисты готовятся к концертам, которые состоятся по случаю юбилеев известных композиторов в Камерном зале театра им. К. Байсеитовой.

В десятом юбилейном сезоне коллектив радует взыскательную публику множеством новинок. В декабре прошлого года оперная труппа представила премьеру национального спектакля «Калкаман – Мамыр» Б. Кыдырбек в канун 165-летия Шакарима Кудайбердиева, а в этом году, по случаю 150-летия со дня рождения С. Рахманинова, оперная труппа впервые исполнила оперу композитора «Алеко». Несмолкающие аплодисменты и добрые комментарии зрителей, оставленные в социальных сетях, доказывают, что выступления проходят на самом высоком уровне. Кроме того, артисты «Астана Опера» продолжают гастролировать и радовать поклонников высокого искусства на различных сценах, оставаясь востребованными и любимыми во всех уголках нашей необъятной родины.