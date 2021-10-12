Караганда впервые примет теннисный турнир серии ITF W25

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Караганда примет два крупных женских теннисных турнира с общим призовым фондом в 50 тысяч долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Соревнования пройдут с 18 по 24 и с 25 по 31 октября 2021 года на кортах Национального теннисного центра. Уже известно, что в основной сетке одиночного разряда сыграют, как минимум, три казахстанки: Гозаль Айнитдинова, Жибек Куламбаева, Екатерина Дмитриченко.

Лидеры посева — россиянки Виталия Дьяченко (№ 133 WTA) и Мария Мельникова (№ 195 WTA), белоруска Юлия Готовко (№ 233 WTA), представительница Нидерландов Сюзан Ламенс (№ 308 WTA).



