Караганда вошла в «красную» зону по коронавирусу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 29 марта город Караганда находится в «красной» зоне по распространению коронавируса, рост заболеваемости продолжается. В связи с этим ограничения, введенные еще перед праздником Наурыз, сохраняются, сообщил главный санврач района имени Казыбек би города Караганды Нурлан Аймаганбетов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По субботам и воскресеньям все еще приостановлено движение междугородних внутриобластных регулярных пассажирских перевозок сообщений в Темиртау, Сарань, Шахтинск, Абай, Шахан и Топар.

По-прежнему запрещено посещение объектов, чья деятельность не возобновлена – это караоке, бильярдные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг-центры. Запрещено посещение детских развлекательных центрах – это игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты. Запрещено посещение кальянных, букмекерских контор.

В Караганде не будут работать мини-центры, секции и кружки в общеобразовательных школах, банкетные залы, театры, кинотеатры, концертные залы, цирк, объекты культуры (запрещены и репетиции), детские дошкольные учреждения (за исключением дежурных групп по заявлению родителей).

Под запретом также индивидуальное обучение во внеурочное время, выезд школьников на международные спортивные, культурные мероприятия, олимпиады в регионы и неблагополучные по COVID-19 страны, выезд на экскурсии.

В субботу и воскресенье также приостанавливается работа торговых домов, торгово-развлекательных центров, торговых сетей, оптово-распределительных центров, непродовольственных магазинов (отдельно стоящих) площадью более 2 000 квадратных метров. Исключение – продуктовые супермаркеты, аптеки, салоны красоты, химчистки, находящиеся в них.

«В субботние и воскресные дни приостанавливается работа крытых рынков, саун, SPA-центров, массажных салонов, бассейнов – за исключением тех, что находятся в пилоте проекта «Ashyq. По выходным не будут работать рынки на открытом воздухе – продуктовые и непродуктовые», - добавил главный санврач района имени Казыбек би.

Аким города Караганды Ермаганбет Булекбаев на брифинге в прямом эфире отчитался об эпидситуации в городе.

«В мире обнаружены новые штаммы коронавируса, и у нас ситуация не лучше. Эти штаммы более заразны, скорость инфицирования у них высокая, а вирус ведет себя агрессивнее. Акиматы районов принимают меры: продолжают дезинфицировать подъезды – уже их обработано более четырех тысяч. Дезинфицируется на конечных пунктах автостанций и общественный транспорт – среди них 14, 23, 30 микрорайоны, Юго-Восток, КЭУ, ТД «Метро», завод РГТО. Сейчас выход транспорта 340-350 автобусов, обрабатывают их три раза в день – утром, днем и вечером», - отметил аким Караганды.

Продолжается и работа мобильных групп, добавил Ермаганбет Булекбаев. С начала года проверено 1649 объектов, к административной ответственности привлечено 42 объекта. За прошедшую неделю проверено 476 объектов, к административной ответственности привлечено 6.

«В режиме готовности в городе имеется 17 стационаров с более чем 2000 койко-мест, где занято сейчас 25% от общего количества. В стационарах имеется 80 аппаратов ИВЛ, 7 компьютерных томографов, 9 рентген-аппаратов. В ПЦР-лабораториях города ведется около 4000 исследований в сутки. В 245 аптеках Караганды достаточно лекарств, необходимых для лечения КВИ», - сообщил Ермаганбет Булекпаев.

Также на брифинге сообщили, что Караганда является лидером по заболеваемости в регионе.

«Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 389,2. Без симптомов болеют 34,1% зараженных, с симптомами болезнь переносят остальные 65,9%. Основной причиной заболевания КВИ послужил контакт с больными или бессимптомными носителями вируса, и только 19 случаев из этого числа – завозные. Во всем этом количестве детей до 14 лет – 13,8%», - пояснил главный санитарный врач района имени Казыбек би города Караганды Нурлан Аймаганбетов.

С начала марта среди школьников зарегистрировано 53 случая заражения – из обучающихся в режиме офлайн, среди преподавателей – 21 случай. Кроме того, еще 25 заболевших детей посещали дошкольные организации.

Заболеваемость в Караганде равномерно распределена по территории города. При этом спикер выделил районы: Юго-Восток – 15,2%, центр города – 18%, Октябрьский район и Верхний Майкудук – 16,7%, Пришахтинск – 7,9%. В целом же 65-70% заболеваемости по области приходится на Караганду.