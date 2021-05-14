Караганда принимает чемпионат Казахстана по спортивному скалолазанию

КАРАГАНДА. КАЗИНФОР М - В Караганде проходит чемпионат Казахстана по спортивному скалолазанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В стартовавшем 11 мая соревновании юноши и девушки группы C и D определят сильнейших между собой. Спортсмены соревнуются в категориях сложности, скорости и боулдеринга.

В соревнованиях принимают участие 92 спортсмена из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской области, Карагандинской области и Костанайской областей.

Стоит отметить, что первенство мира страны, проходящее в спорткомплексе «Караганда арена», продлится до 14 мая.