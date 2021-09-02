Караганда примет престижный международный турнир по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан впервые примет международный турнир по настольному теннису «2021 ITTF Kazakhstan International Open», который с 15 по 19 сентября состоится в г. Караганда в новом Центре настольного тенниса «Saryarka», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Участие примут более 70 атлетов из Австрии, Саудовской Аравии, Индии, Белоруссии, России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии и Казахстана. Престижное соревнование с призовым фондом 30 тысяч USD является единственным в этом году рейтинговым турниром международной федерации настольного тенниса ITTF на территории стран СНГ.

«Это не первое международное событие по настольному теннису в нашей стране. В 2017 году в г. Нур-Султан был проведен международный турнир «ITTF World TourGrand Finals» с участием сильнейших спортсменов мира. В этом году Казахстанская федерация настольного тенниса заявляет о долгосрочных намерениях по организации престижных турниров под эгидой Международной федерации. Как показала практика, это – вместе с укреплением материально-технической базы в регионах – дает дополнительный стимул для развития в стране одного из самых массовых олимпийских видов спорта. Мы планируем проводить Kazakhstan Open ежегодно, тем более карагандинский центр, открытый в прошлом году Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, отвечает всем мировым стандартам и способен принимать соревнования любого уровня», – сказал президент национальной федерации по настольному теннису Данияр Абулгазин.

Кроме этого, отметили в федерации, еще в семи регионах страны строятся такие же центры настольного тенниса, как в Караганде.

Центр «Saryarka» общей площадью более 4000 кв. м. включает в себя игровой зал с 18 теннисными столами и тренировочный зал с 9 теннисными столами, отвечающие всем техническим требованиям Международной федерации настольного тенниса. Также для комплексной подготовки в Центре имеются тренажерные залы, медицинский кабинет, комнаты отдыха для спортсменов, судейские и тренерские комнаты, конференц-залы и фудкорт.

На турнире в составе команды Казахстана выступит участник двух Олимпийских игр и лидер сборной Кирилл Герасименко. Турнир в прямом эфире будет транслировать телеканал Qazsport и официальный сайт Международной федерации ITTF.