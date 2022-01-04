Караганда примет отбор в национальную команду Казахстана по настольному теннису
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В январе казахстанских мастеров настольного тенниса ожидают два ответственных соревнования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В этом месяце пройдут отборочный турнир в национальную сборную команды страны (13-16 января, г. Караганда) и лично-командный чемпионат республики в Павлодаре (31 января - 6 февраля). В Караганде сыграют 12 лучших спортсменов по итогам чемпионата Казахстана 2021 года и к ним присоединятся ещё четверо победителей квалификационного раунда.
В прошлом году отборочный турнир выиграли Айдос Кенжигулов (Уральск), Анастасия Лаврова (Нур-Султан).
Новый павлодарский Центр настольного тенниса Jenimpaz («Победитель») примет на своей площадке участников лично-командного чемпионата РК из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, всех областей. До начала стартов звание чемпионов в личном зачёте носят Алан Курмангалиев (Караганда), Сарвиноз Миркадирова (Шымкент).
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