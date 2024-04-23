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    12:00, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Караганда примет молодежный чемпионат РК по настольному теннису

    настольный теннис
    Фото: olympic.kz

    Сегодня в Караганде будет дан старт молодежному чемпионату Казахстана по настольному теннису. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В нем примут участие спортсмены из Астаны, Алматы, Шымкента, областей страны.

    Золотые, серебряные, бронзовые медали будут разыграны в командном зачете, а также в личном, в парном, в смешанном разрядах.

    Завершится турнир 28 апреля.

    Теги:
    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана Регионы Карагандинская область Караганда
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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