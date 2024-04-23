Караганда примет молодежный чемпионат РК по настольному теннису

Сегодня в Караганде будет дан старт молодежному чемпионату Казахстана по настольному теннису. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В нем примут участие спортсмены из Астаны, Алматы, Шымкента, областей страны.

Золотые, серебряные, бронзовые медали будут разыграны в командном зачете, а также в личном, в парном, в смешанном разрядах.

Завершится турнир 28 апреля.