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    10:37, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Карабахского скакуна подарил Ильхам Алиев Гурбангулы Бердымухамедову

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побывали на Джыдыр дюзю, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Карабахского скакуна подарил Ильхам Алиев Гурбангулы Бердымухамедову на Джыдыр дюзю
    Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

    Как сообщает издание, здесь состоялась презентация карабахских скакунов.

    Президент Ильхам Алиев подарил председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову карабахского скакуна по кличке «Достлуг».

    Известно, что Джыдыр-Дюзю (Жыдыр-Дюзю) — это плато или равнина в Азербайджане, расположенная в Шушинском районе Карабаха. Это исторически значимое место, где традиционно проводились конные состязания, скачки и праздники. 

    Теги:
    Ильхам Алиев Азербайджан Туркменистан
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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