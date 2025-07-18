Карабахского скакуна подарил Ильхам Алиев Гурбангулы Бердымухамедову

Как сообщает издание, здесь состоялась презентация карабахских скакунов.

Президент Ильхам Алиев подарил председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову карабахского скакуна по кличке «Достлуг».

Известно, что Джыдыр-Дюзю (Жыдыр-Дюзю) — это плато или равнина в Азербайджане, расположенная в Шушинском районе Карабаха. Это исторически значимое место, где традиционно проводились конные состязания, скачки и праздники.