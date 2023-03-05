Капуста и морковь подешевели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за год продовольственные товары подорожали почти на 27%, непродовольственные – на 21%, платные услуги – более чем на 15%. Такие данные приводит департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, в сравнении с февралем прошлого года в регионе цена на муку и макароны поднялась на 37%, крупы – 39%, молочные продукты - на 28%, на мясо – почти на 22%. Булочные и мучные кондитерские изделия стали дороже на 51%. На 27% больше придется отдать за безалкогольные напитки.

На фрукты и овощи цена поднялась за год на 25% и 17%, соответственно. В этой категории, по информации статистиков, стали дешевле капуста, морковь и картофель. Снижение составило 26%, 14% и около 8%, соответственно.

Чистящие и моющие средства подорожали на 41%, бытовые приборы, одежда и обувь – на 20%, материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений – на 26%, фармацевтическая продукция – на 15%.

Поход в ресторан еще год назад был дешевле почти на 37%. Услуги парикмахера возросли в цене – на 17%, медицинские – на 19%.

Аким области Айдарбек Сапаров поручил увеличить в этом году посевные площади гречихи, картофеля и овощей, чтобы иметь возможность осенью влиять на цены на эту продукцию. В управлении сельского хозяйства сообщили, что начнется строительство четырех овощехранилищ. Это позволит хранить полученный урожай до летних месяцев.