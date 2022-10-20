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Капсулу с землей с могилы Героя Советского Союза передали в музей Павлодара

Автор:  
Антон Гагарин
20 Октября 2022, 15:22
Капсулу с землей с могилы Героя Советского Союза передали в музей Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарском областном Дворце школьников состоялась передача капсулы с землей с мемориального комплекса «Курган Славы» в городе Мозырь Республики Беларусь музею «Деды – ветераны, внуки – следопыты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы» в июне 2022 года принял участие в международном патриотическом проекте «Батырлар жолымен – Дорогой славы» с целью поиска останков без вести пропавших соотечественников, принимавших участие в боевых действиях на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Прошла встреча казахстанской делегации поисковиков с администрацией города Мозырь. Бойцы отряда «Майдан жолы» возложили цветы на могилу Героя Советского Союза Михаила Максимовича Катаева», - рассказал командир отряда Александр Шитов, передавший Дворцу школьников капсулу с землей с могилы М. Катаева.

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Наш земляк, участник Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Михаил Максимович Катаев погиб, освобождая город Мозырь. Он захоронен на Кургане Славы. В 1965 году его имя присвоено Павлодарскому областному Дворцу школьников.

На встрече присутствовали командир поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов, председатель Ассоциации юридических лиц «Союз Чернобыль Республики Казахстан» Виктор Деймунд, руководитель Ассоциации Военно-патриотического воспитания Павлодарской области Олег Николашин, председатель ветеранского объединения военно-морского флота Александр Осипов, руководитель белорусского культурного центра Любовь Богнат, начальник отдела управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области подполковник полиции Ирина Тимиргалиева.

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«На примере наших героев мы воспитываем в молодом поколении уважение к подвигу и гордость за героическое прошлое своего народа», - отметила Бахыт Беккожина, руководитель музея «Деды – ветераны, внуки – следопыты».

Фото Павлодарского областного Дворца школьников им. М. Катаева.

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