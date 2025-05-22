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    21:51, 21 Май 2025 | GMT +5

    Капсулы с маслом каннабиса изъяли у студента в Астане

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативно-поискового отдела департамента полиции Астаны задержали 24-летнего студента, подозреваемого в хранении крупной партии наркотических средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Капсулы с маслом каннабиса изъяли у студента в Астане
    Фото: МВД РК

    При личном досмотре у молодого человека из пакета изъяли 100 пластиковых капсул. Согласно результатам экспертизы, в них содержалось наркотическое средство — масло каннабиса.

    В ходе допроса задержанный признался, что приобрел наркотики в расфасованном виде через Telegram для личного употребления.

    По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

    Теги:
    Наркотики Регионы Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал Астана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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