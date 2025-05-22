21:51, 21 Май 2025 | GMT +5
Капсулы с маслом каннабиса изъяли у студента в Астане
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативно-поискового отдела департамента полиции Астаны задержали 24-летнего студента, подозреваемого в хранении крупной партии наркотических средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
При личном досмотре у молодого человека из пакета изъяли 100 пластиковых капсул. Согласно результатам экспертизы, в них содержалось наркотическое средство — масло каннабиса.
В ходе допроса задержанный признался, что приобрел наркотики в расфасованном виде через Telegram для личного употребления.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело.