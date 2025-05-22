Капсулы с маслом каннабиса изъяли у студента в Астане

При личном досмотре у молодого человека из пакета изъяли 100 пластиковых капсул. Согласно результатам экспертизы, в них содержалось наркотическое средство — масло каннабиса.

В ходе допроса задержанный признался, что приобрел наркотики в расфасованном виде через Telegram для личного употребления.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.