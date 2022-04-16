Капсула Шэньчжоу-13 с экипажем приземлилась на севере Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В субботу утром на севере Китая благополучно приземлилась капсула космического корабля «Шэньчжоу-13» с тремя космонавтами. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая благополучно приземлилась капсула космического корабля «Шэньчжоу-13» с экипажем в составе трех китайских космонавтов. Посадка прошла штатно, все чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении.

В этом космическом путешествии трое тайконавтов (так в Китае именуют космонавтов) Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу провели шесть месяцев, установив рекорд по времени, проведенному в космосе в рамках одной миссии.

Напомним, что запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-13» состоялся в октябре 2021 года.