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    09:04, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    Капсула Шэньчжоу-13 с экипажем приземлилась на севере Китая

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В субботу утром на севере Китая благополучно приземлилась капсула космического корабля «Шэньчжоу-13» с тремя космонавтами. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая благополучно приземлилась капсула космического корабля «Шэньчжоу-13» с экипажем в составе трех китайских космонавтов. Посадка прошла штатно, все чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении.

    В этом космическом путешествии трое тайконавтов (так в Китае именуют космонавтов) Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу провели шесть месяцев, установив рекорд по времени, проведенному в космосе в рамках одной миссии.

    Напомним, что запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-13» состоялся в октябре 2021 года.


    Теги:
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