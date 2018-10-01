Капсула космического корабля «Союз МС-10» приземлилась близ Жезказгана, космонавты живы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер на брифинге сообщил, что капсула космического корабля «Союз МС-10» , в которой находились космонавты, приземлилась близ города Жезказгана, космонавты живы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня был запланирован запуск космического корабля с космодрома «Байконур», в составе экипажа - гражданин РФ и США космонавт NASA. В 14:50 был произведен запуск космического корабля «Союз». По предварительным данным, на 12 секунде полета после отделения первой ступени произошла нештатная ситуация, по результатам которой экипажем было принято решение об отделении капсулы с космонавтами от космического корабля. В результате произошло приземление капсулы в районе города Жезказгана, ориентировочно в 25 км. Капсула с космонавтами приземлилась штатно, космонавты живы, состояние нормальное», - сообщил В.Беккер.

Космонавты были обнаружены поисково-спасательными группами и доставляются на космодром «Байконур».

Напомним, сегодня, 11 октября 2018 года в 14 часов 40 минут 15 секунд с Гагаринской стартовой площадки космодрома «Байконур» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-10».



Но спустя несколько минут после старта прямая трансляция запуска на сайте Роскосмоса была прервана, и диктор объявил об «аварии на ракете-носителе». На борту ТПК «Союз МС-10» находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Позже появилось видео аварийного запуска с космодрома «Байконур».







