Капсула космического корабля «Союз МС-10» приземлилась близ Жезказгана, космонавты живы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер на брифинге сообщил, что капсула космического корабля «Союз МС-10» , в которой находились космонавты, приземлилась близ города Жезказгана, космонавты живы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня был запланирован запуск космического корабля с космодрома «Байконур», в составе экипажа - гражданин РФ и США космонавт NASA. В 14:50 был произведен запуск космического корабля «Союз». По предварительным данным, на 12 секунде полета после отделения первой ступени произошла нештатная ситуация, по результатам которой экипажем было принято решение об отделении капсулы с космонавтами от космического корабля. В результате произошло приземление капсулы в районе города Жезказгана, ориентировочно в 25 км. Капсула с космонавтами приземлилась штатно, космонавты живы, состояние нормальное», - сообщил В.Беккер.
Космонавты были обнаружены поисково-спасательными группами и доставляются на космодром «Байконур».
Напомним, сегодня, 11 октября 2018 года в 14 часов 40 минут 15 секунд с Гагаринской стартовой площадки космодрома «Байконур» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-10».
Но спустя несколько минут после старта прямая трансляция запуска на сайте Роскосмоса была прервана, и диктор объявил об «аварии на ракете-носителе». На борту ТПК «Союз МС-10» находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.
Позже появилось видео аварийного запуска с космодрома «Байконур».
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