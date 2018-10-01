Капсульный отель открылся в аэропорту Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В терминале Т1 международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Астане открылся самый футуристичный в Казахстане капсульный отель, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что здесь можно принять душ, отдохнуть, поспать, насладиться комфортом ультра-современных капсул для сна, изготовленных по японской технологии.

Для комфортного пребывания гостей есть все необходимое: smart-TV, личный сейф, разные виды LED-подсветок, розетки, USB зарядки, столик для чтения, вентиляция, кондиционер, противопожарная система, будильник и, самое главное, удобная ортопедическая кровать с чистым бельем и средствами личной гигиены.

В отеле все управляется с помощью магнитной SMART-карты посетителя. В режиме online гости могут следить за статусом своих рейсов на встроенных планшетах. В мини-отеле также есть душевые и туалет. После пробуждения гости могут заказать кофе или чай, воспользоваться минибаром. Отель рассчитан на 10 мест.





Первые капсульные отели появились в Японии и сразу обрели популярность среди туристов. Сегодня такие места отдыха существуют во многих крупных аэропортах мира: Дубай, Атланта (США), Филадельфия (США), Мюнхен (Германия), Лондон (Великобритания), Амстердам (Нидерланды), Токио (Япония), Мехико (Мексика).



