31 Мая 2022 22:02

Капсульную эндоскопию желудка провели в детской больнице Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Впервые в Нур-Султане в многопрофильной городской детской больнице № 2 с помощью капсулы провели ребенку диагностику желудочно-кишечного тракта. Об этом в ходе пресс-тура в рамках акции «Подари улыбку детям» сообщил руководитель хирургической службы больницы Ринат Байгереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально вчера мы провели самостоятельную капсульную эндоскопию. Это метод диагностики, когда человек глотает капсулу, и через нее мы получаем данные о желудочно-кишечном тракте. К нам поступила девочка с кровотечением желудочно-кишечного тракта. Существует понятие - доступность осмотра желудочно-кишечного тракта. Гастроскопия позволяет сделать обследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, колоноскопия - обследование нижнего отдела. А слепая зона была недоступна для осмотра и диагностики. Поэтому порой приходилось делать операцию. С помощью метода капсульной эндоскопии мы получили полную картину. Таким образом, ребенок избежал операции», - сказал в ходе пресс-тура руководитель хирургической службы детской больницы № 2.

По словам Рината Байгереева, этот метод начал набирать популярность с 2013 года в мире. Буквально до недавнего времени он был недоступен многим странам, так как дорогостоящий. Сейчас же хирурги планируют взять на вооружение метод капсульной эндоскопии.

В многопрофильной городской больнице № 2 расположен единственный хирургический стационар по городу для детей. Только за год в приемный покой хирургического отделения в рамках ОСМС обратились 26 тыс. детей. В хирургическом стационаре имеется 10 хирургических отделений по всем профилям, кроме онкологии, кардиологии и кардиохирургии.