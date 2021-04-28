Капшагай примет первый этап Кубка Казахстана по триатлону

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - С 1 по 2 мая 2021 года на Капшагайском водохранилище стоится первый этап Кубка Казахстана по триатлону. Также в рамках события пройдет Кубок TEMIRADAM, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В список целей и задач входят пропаганда здорового образа жизни, развитие и популяризация триатлона в Республике Казахстан, развитие детско-юношеского спорта, выявление сильнейших атлетов для формирования кадрового резерва сборной команды РК, повышение уровня мастерства и квалификации атлетов, тренеров и спортивных судей.

1 мая будут разыграны комплекты медалей среди триатлетов категории Elite на дистанции спринт ITT, которая состоит из трех этапов: 750 метров плавание, 20 километров велогонка, 5 километров бег.

Любители выступят 2 мая. Дистанция будет такой же, как и на Кубке РК.