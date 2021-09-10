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    18:05, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Капшагай примет чемпионат Казахстана по триатлону

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 11 по 12 сентября на Капшагайском водохранилище пройдет несколько соревнований по триатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

    В частности, будут проведены IІ этап Открытого Кубка РК на дистанции «стандарт» среди атлетов категории Elite и Открытый чемпионат РК по триатлону на дистанции «суперспринт» среди атлетов категорий U15, U17, U19, U23.

    11 сентября на старт выйдут триатлеты категории Elite. Дистанцию составят 1500 метров плавание, 40 километров велогонка, 10 километров бег.

    12 сентября на ЧРК первыми в борьбу вступят спортсмены Elite, у которых будет гонка преследования на дистанции «суперспринт» (300 метров плавание, 10 километров велогонка, 2 километра бег). Далее состоятся групповые старты атлетов категорий U15, U17, U19 и U23 на той же дистанции.


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