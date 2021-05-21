Капшагай готовится к приему гостей

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Официально пляжный сезон наступает 13 июня. Но уже сейчас в городе Капшагай городской пляж и базы отдыхов готовятся к приему туристов. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГУ JETISÝ MEDIA Алматинской области.

С 2018 года в Капшагае действует городской пляж со всеми удобствами. «В Капшагае проводится колоссальная работа по благоустройству городских пляжей. Планируется провести ремонт побережья. На это выделено 1,6 миллиардов тенге. В городе у нас находится 176 зон отдыха. В 2018 году здесь отдыхали больше 800 000 человек. В прошлом году из-за карантинных мер количество туристов уменьшилось. В этом году ожидаем более 900 тысяч людей. Главное внимание мы уделяем безопасности граждан, на постоянной основе дежурят спасатели и ДЧС проводятся разъяснительные работы», — рассказал заместитель акима города Марлан Жолдахметов.

Отметим, частные инвесторы также вкладываются в туристический потенциал города. Строятся и реконструируются зоны отдыха. Например, на базе отдыха Comfort, введенной в эксплуатацию в 2020 году, создаются все условия для посетителей. На ее 1,8 га расположились гостиница, бассейн, детские и спортивные площадки, ресторан, беседки, шатры и крытые зоны навесов, банный комплекс.

Для того чтобы туристы смогли безопасно отдохнуть этим летом на Капшагае, владельцами баз закуплены санитайзеры, термометры, нанесены разметки социальной дистанции и проч.