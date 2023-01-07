Капризы зимней погоды в Таразе - одуванчики, метели, ураганы

7 Января 2023, 00:53

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Таразе снегопады и морозы периодически чередуются с относительно теплой погодой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пока жители Тараза отмечали Новый год, на освещенных солнцем газонах областного центра среди зеленой травы успели отцвести одуванчики.

«Удивительные сюрпризы преподносит нам погода нашего южного края, - сказала старожил Тараза ветеран Наталья Гончарова. – В нашем городе может быть все сразу – выпал снег, ударили морозы, пошел дождь, потом выглянуло яркое солнышко, пригрело, и вот уже на солнечных местах можно увидеть густую зеленую траву и расцветающие одуванчики. Сейчас они уже отцвели и превратились в белые пушистики. А если отъехать буквально 60 километров от Тараза, то за горным перевалом Куюк, в Жуалынском районе всю зиму, и сейчас тоже, лежат огромные сугробы и держится сильный мороз».

Тараз находится в окружении горных отрогов, поэтому здесь обычно устанавливается более теплая погода, чем на остальной территории региона. Еще неделю назад в областном центре стояли крепкие морозы, столбик термометра опускался до минус 12 – 14 градусов, лежал плотный снежный покров. А сейчас, с наступлением тепла, снег почти полностью растаял.

После серии морозов, в последние дни столбик термометра поднимается до отметки + 10 +12 градусов, что значительно выше среднегодовых температурных показателей января. По данным РГП «Казгидромет», южный циклон принес на юг Казахстана неустойчивую погоду, с колебаниями температурного режима от ночных заморозков до - 5 градусов до дневного тепла +5 +10 градусов Цельсия.

Однако синоптики советуют таразцам не расслабляться и предупреждают, что морозы и снега в Тараз придут во второй – третьей декаде января, особенно на Крещение, приходящееся на 19 января. Прогнозируется понижение температуры до -22, местами до -30 градуса мороза.

Как заверили жамбылские метеорологи, это следствие непредсказуемости погоды и климатического разнообразия жамбылского региона.

В Жамбылской области представлены несколько климатических поясов - от песчаных пустынь с барханами до знойных степей и живописных альпийских лугов с заснеженными горными вершинами. Бывает, что на севере Жамбылской области фиксируются суровые морозы, а на юге погода балует жителей теплыми солнечными днями.

Фото Галины Скрипник