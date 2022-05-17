17 Мая 2022 17:39

Капремонт на Степногорской ТЭЦ в пандемию провели не в полном объеме - Минэнерго

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Капитальные ремонты на Степногорской ТЭЦ в 2020-2021 годах проведены не в полном объеме. Об этом по результатам внеплановой проверки сообщили в Министерстве энергетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Внеплановую проверку в отношении ТОО «Степногорская ТЭЦ» провел в апреле территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской области.

Основной причиной срыва ремонтных работ руководство теплоцентрали назвало несвоевременность поставки материалов в период пандемии. Указанные недостатки привели к увеличению технологических нарушений в 2021 году.

Также были выявлены другие нарушения и упущения в эксплуатации, приведшие к снижению надежности работы котлов электростанции.

По результатам внеплановой проверки ТОО «Степногорская ТЭЦ» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Выполнение предписания находится на постоянном контроле территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Акмолинской области Министерства энергетики РК.