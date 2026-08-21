Капля, рождающая море: Караганда встретила республиканский кинолекторий «От хроники к будущему»

Масштабный просветительский проект собрал карагандинцев на встречу с документальным кино, которое рассказывает о людях, чьи судьбы тесно переплетаются с историей страны.

Карагандинские зрители с большим интересом посмотрели, документальный фильм «ТАМШЫ» — картину об эковолонтерах которые помогают сохранять Каспийское море и его уникального обитателя — каспийского тюленя.

Образ, заключённый в названии фильма, звучит как метафора коллективной силы: одна капля сама по себе мала и почти незаметна, но именно из множества капель рождается море. Так и вклад каждого человека в общее дело, если за ним стоит ответственность и искренняя забота о природе.

— Через документальное кино поднимаются важнейшие вопросы сохранения природных ресурсов, экологического баланса и устойчивого развития нашей страны. Я думаю, это большая и важная работа, которую проводит творческая группа, — отметил руководитель Управления внутренней политики аппарата акима Карагандинской области Нурлан Бикенов.

Кадр из видео

Фильм «Тамшы» снят в контексте Международного года волонтеров, объявленного ООН по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Эта тема особенно созвучна государственной экологической повестке, в которой все большее значение приобретают гражданская ответственность, бережное отношение к природе и вовлеченность общества в решение экологических проблем.

Кадр из видео

— Сегодня проблема водных ресурсов приобретает особое значение во всем мире. Особенно высоки риски сокращения поверхностных и пресных водных ресурсов в Центральной Азии. На это неоднократно обращал внимание Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев — в том числе в своей книге «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз», а также на различных международных форумах и саммитах. Через историю волонтеров и их деятельность авторы фильма показывают уже не просто региональную, а глобальную экологическую проблему, — сказал руководитель Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Галымжан Отелбайулы.

Фото: акимат Карагандинской области

Для жителей Караганды, находящихся далеко от Каспийского побережья, эта история также становится поводом задуматься о собственной ответственности. Экологические процессы не заканчиваются на границах регионов, а состояние природных экосистем касается всей страны.

— Я сама родилась в Актау, поэтому с проблемами Каспийского моря знакома не понаслышке — я росла, наблюдая за тем, как меняется море. Очень важно, что благодаря таким документальным фильмам проблема становится достоянием широкой общественности, а на государственном уровне принимаются решения для ее искоренения. Надеюсь, что в скором времени популяция каспийского тюленя, о котором говорится в фильме, вновь начнет восстанавливаться, а животные и птицы будут возвращаться к нашему морю. Очень хочется верить, что Каспий снова станет местом, где природа сможет полноценно восстановиться, — отметила жительница Караганды, посетившая кинопоказ Аяжан Коблан.

Фото: акимат Карагандинской области

Также карагандинцы увидели картину «ARAL» — документальный фильм-портрет о Кунтугане Тургынбаеве, чья жизнь связана с рыбным промыслом на Аральском море.

Еще одна картина программы — «Человек с острова Кулалы», посвященная Петру Ивановичу Лупенкову — человеку-легенде, более 30 лет посвятившему работе на гидрометеорологической станции на удаленном острове Кулалы в Каспийском море.

Это история человека, который долгие годы трудился в суровых природных условиях, вдали от привычной цивилизации и практически в полной изоляции. Через его судьбу фильм рассказывает о людях, чья работа требует не только профессионализма, но и исключительной выдержки, ответственности и верности своему делу.

— Героев своих документальных фильмов мы находим в повседневной суете — в поездках, во время съемок. Таких людей видно сразу, ведь у человека, который по-настоящему предан своему делу, по-особенному горят глаза. Глава государства называет волонтеров подлинными патриотами, опорой общества и движущей силой созидательных перемен, — говорит старший редактор Центра документального кино ТРК Президента Эльмира Ишмухаметова.

Фото: акимат Карагандинской области

Завершает программу кинолектория в Караганде фильм «Апорт» — картина об одном из наиболее узнаваемых символов Казахстана. История апорта в фильме выходит далеко за рамки сельского хозяйства. Это рассказ о национальном наследии, культуре и природном богатстве страны, которое сегодня пытаются сохранить и вернуть в повседневную жизнь.

Напомним, республиканский кинолекторий «От хроники к будущему», посвященный 30-летию ТРК, стартовал в Астане. Проект побывал в Кызылорде, Туркестане, Шымкенте, Таразе, Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Усть-Каменогорске, Семее, Петропавловске, Павлодаре и Жезказгане.

В ближайшие дни показы продолжатся в Кокшетау и Костанае. После этого творческая группа направится в Талдыкорган и Конаев.

Завершится масштабный проект 25 сентября в Алматы.

Фото: акимат Карагандинской области