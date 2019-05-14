Капитан «Торпедо» остается в команде на следующий сезон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Капитан «Торпедо» Александр Шин остаётся в команде, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу клуба. Об этом передает МИА «Казинформ».

Односторонний контракт рассчитан на один год. В минувшем сезоне 33-летний нападающий сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 53 матча и набрал 40 (16+24) очков.