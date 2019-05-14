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Капитан «Торпедо» остается в команде на следующий сезон
14 Мая 2019 15:18 103
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Капитан «Торпедо» Александр Шин остаётся в команде, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу клуба. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Односторонний контракт рассчитан на один год. В минувшем сезоне 33-летний нападающий сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 53 матча и набрал 40 (16+24) очков.
Ключевые слова: Спорт,
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