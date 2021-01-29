Капитан сборной Казахстана сделал заявление о своем следующем бое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Капитан национальной сборной команды Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев (2-0, 2 КО) прокомментировал свой следующий бой против британца Стивена Уорда (13-1, 4 KOs), сообщает Sports.kz.

«27 февраля у меня будет третий бой в моей профессиональной карьере. Надеюсь, что это будет отличный вечер для поклонников бокса. Дай Бог, мы приложим все усилия, чтобы порадовать нашу страну яркой победой. Поддержите наших батыров и пожелайте им удачи», — написал Кункабаев в Instagram.

Бой Кункабаев — Уорд станет главным событием вечера бокса MTK Fight Night в Алматы. Также в мероприятии выступят казахстанцы Жанибек Алимханулы, Али Балоев, Талгат Шайкен, Нуртас Ажбенов, Абай Толеш и Нурдос Толебай.