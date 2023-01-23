Капитан сборной Казахстана продолжит карьеру в «Ордабасы»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген перейдёт в шымкентский «Ордабасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Как сообщалось ранее, 32-летний казахстанский полузащитник покинул «Тобол» в связи с истечением срока контракта. Всего в форме «Тобола» полузашитник сыграл 76 матчей, забил 16 голов. Вместе с «желто-зелеными» Асхат выиграл Премьер-лигу, становился двукратным обладателем Суперкубка Казахстана.

В прошедшем году в составе сборной Казахстана Асхат сыграл 7 матчей, в которых отличился 2 голевыми передачами. В общей сложности за национальную команду хавбек провел 42 матча.

Фото: fctobol.kz