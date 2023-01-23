Капитан сборной Казахстана покидает ФК «Тобол»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Руководство клуба и тренерский штаб поблагодарил полузащитника Асхата Тагыбергена за работу в костанайской команде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

«Капитан сборной Казахстана покидает состав желто-зеленых в связи с истечением срока контракта. В прошлом сезоне Асхат Тагыберген был ключевым футболистом в игре костанайского клуба. Через него создавались большинство опасных моментов, а его фирменные дальние удары стали главным оружием команды в атаке», - сообщили в ФК «Тобол».

Всего в форме «Тобола» полузашитник сыграл 76 матчей, забил 16 голов. Вместе с желто-зелеными Асхат выиграл Olimpbet-чемпионат Казахстана, становился двукратным обладателем Olimpbet-Суперкубка РК.

благодарят Тагыбергена за его профессионализм и вклад в успехи команды.

Фото: fctobol.kz