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Капитан сборной Казахстана по боксу победил чемпиона мира в финале международного турнира
4 Июля 2022 17:16

Капитан сборной Казахстана по боксу победил чемпиона мира в финале международного турнира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Капитан национальной сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) провел свой финальный поединок международного турнира по боксу в Нур-Султане Elorda Cup, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Его оппонентом стал чемпион мира-2021 в весе до 67 кг Сэвон Окадзава из Японии. По итогам поединка судьи отдали победу хозяину ринга со счетом 4:1.

Шымбергенов является серебряным призером Азиатских игр-2018 и двукратным чемпионом страны.

Ранее победителями Кубка Столицы от сборной Казахстана стали: Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Саматали Тольтаев (до 60 кг) и Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг) и Абзал Серик (до 70 кг).


Фото: sports.kz



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