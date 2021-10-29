Капитан сборной Казахстана одержал вторую победу на ЧМ-2021 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов провел свой второй бой на чемпионате мира-2021 в Белграде (Сербия) и одержал победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 67 килограммов Жусупов встретился с венесуэльцем Кристианом Паласио и одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, Аблайхан Жусупов вышел в 1/8 финала ЧМ-2021. В своем первом бою на турнире казахстанец победил Ю Линя из Тайбэя (5:0). Добавим, что Жусупов дважды становился призером чемпионата мира — в 2017 и 2019 годах он выигрывал «бронзу», а на нынешнем мировом первенстве он является капитаном сборной Казахстана.





Ранее казахстанский боксер Серик Темиржанов одержал уверенную победу над японцем Реито Цуцуми в 1/16 финала чемпионата мира-2021.

Бой в весовой категории до 57 килограммов завершился победой Темиржанова единогласным решением судей (5:0), причем во втором раунде он отправил соперника в нокдаун. Во всех трех раундах судьи отдавали предпочтение казахстанцу, а итоговый счет был таков: 30-26, 30-27, 30-26, 30-26, 30-27.

Темиржанов одержал вторую победу на ЧМ-2021 и вышел в 1/8 финала. Ранее он победил единогласным решением монгольского боксера Энх-Амара Хархуу.