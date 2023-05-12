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Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов вышел в финал ЧМ-2023 по боксу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Мая 2023, 20:53
Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов вышел в финал ЧМ-2023 по боксу Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов выступил в полуфинале чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 71 килограмма Шымбергенов встретился с индийцем Нишантом Девом и победил его по очкам.

Таким образом, Асланбек Шымбергенов вышел в финал мирового первенства и поборется за «золото».

Ранее у Казахстана финалистами также стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Дулат Бекбауов (67 кг).

Шымбергенов — действующий чемпион Азии. Также он является капитаном сборной Казахстана на ЧМ-2023 в Ташкенте. Что касается его соперника, то для Нишанта Дева «бронза» на чемпионате мира в столице Узбекистана — лучшее достижение в карьере. Кроме того, боксер из Индии признавался в интервью, что его кумиром является Флойд Мэйвезер-младший, и что он тоже хочет оставаться непобежденным.


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