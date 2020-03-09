Капитан попал на ОИ-2020: Кункабаев вышел в 1/2 финала отбора по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Завершился длительный соревновательный день олимпийского отбора по боксу в Аммане, Иордания. Последним поединком стала встреча в категории свыше 91 килограмма, в которой принял участие капитан команды Казахстана Камшыбек Кункабаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.

Он встретился с Маймайити Айемаити из Китая. В первом раунде небольшого преимущества добился Кункабаев. Нельзя сказать, что темп боя был высоким, но Камшыбек преуспел именно в точности и частоте.

Камшыбек выделялся отличными оборонительными навыками. Китайский боксер буквально не мог поймать нашего боксера. За вторую трехминутку казахстанец только увеличил свое преимущество. В третьем раунде Кункабаев продолжал контролировать ситуацию. Айемаити же бросился вперед, пытаясь отыграться. Особых успехов этом деле он не добился - Камшыбек допускал мало ошибок во время обороны. Причем он уверенно работал передней рукой, разбивая атаки.

Итог - единогласная победа казахстанца, выход в полуфинал и путевка в Токио.

Отметим, что теперь в активе команды Казахстана шесть лицензий. Ранее на ОИ-2020 отобрались Надежда Рябец (до 75 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма) и Василий Левит (до 91 килограмма). Фото: Данияр Майлыбаев