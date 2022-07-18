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Капитан «Барыса» Роман Старченко покинул клуб и стал игроком московского «Спартака»
18 Июля 2022 18:48

Капитан «Барыса» Роман Старченко покинул клуб и стал игроком московского «Спартака»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После 14 сезонов в составе «Барыса» Роман Старченко решил попробовать свои силы в другом клубе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Капитан сборной Казахстана играл за «Барыс» с момента вступления клуба в КХЛ. На его счету 740 матчей и 377 результативных действий. Роман является седьмым игроком Лиги, кто добрался до отметки в 200 заброшенных шайб, причем спортсмен сделал это в составе одной команды. Стоит отметить, что Старченко является вторым снайпером в истории столичного клуба.

В минувшем сезоне форвард провел 41 встречу и записал в свой актив 24 (9+15) балла. К этому Роман добавил семь матчей на чемпионате мира в элитном дивизионе, в них он набрал 5 (2+3) очков.

Предстоящий сезон станет для Старченко 15-м в Континентальной хоккейной лиге.

«Хоккейный клуб «Барыс» благодарит Романа за огромный вклад в развитие клуба и всего хоккея в Казахстане, а также желает ему успехов в дальнейшей карьере и достижения всех намеченных целей!» - говорится в публикации пресс-службы клуба в Instagram.

Sports.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба сообщил, что бывший капитан астанинского «Барыса» Роман Старченко стал игроком московского «Спартака».






Фото: www.sports.kz



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