Капитан «Астаны» влетел в дорожный знак на первом этапе «Тур де Франс»

НИЦЦА. КАЗИНФОРМ - Старт многодневки «Тур де Франс» выдался не слишком удачным для гонщиков Astana Pro Team: практически все ее лидеры потеряли время из-за падений на различных участках первого этапа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Большая петля, как называют знаменитую супермногодневку, должна была стартовать в конце июля, но была перенесена на конец августа из-за пандемии коронавируса — и стала первым Гранд-тур в нынешнем году. Первый этап прошел по дорогам Ниццы, его протяженность составила 156 километров, гонщики преодолевали трассу с двумя категорийными подъемами под дождем, из-за которого возникли многочисленные завалы, последний из которых случился менее чем за три километра до финиша.

К сожалению, гонщики команды «Астана Про Тим» также оказались вовлечены в эти завалы по ходу гонки: в них побывали Омар Фраиле, Харольд Техада, Йон Исагирре и капитан команды Мигель Анхель Лопес, причем последний попадал в завал дважды. В итоге все эти гонщики смогли вернуться в гонку, но на результатах падения не сказаться не могли, поэтому Лопес, который угодил и в последний завал перед самым финишем, завершил этап лишь 130-м.

«Мы увидели много падений сегодня на достаточно опасной трассе, было много сложных моментов на дистанции, так что этап получился нервным, — сказал по окончании этапа капитан « Астаны « Лопес в интервью официальному сайту казахстанской команды. — Дождь сделал этот этап по-настоящему трудным. На втором кругу я упал на спуске, ударившись о дорожный знак, но, к счастью, все обошлось, я не получил серьезных травм. Все могло быть гораздо хуже. В любом случае, мне удалось финишировать, и теперь главное — это максимально хорошо восстановиться», — добавил он.

Лучший результат в казахстанской команде показал канадец Уго Уль — он финишировал 15-м. Победитель же определился в спринтерской разборке, где лучшим стал норвежец Александер Кристофф из UAE Team Emirates — он и надел первым желтую майку лидера, второй результат — у датчанина Мадса Педерсена из «Trek-Segafredo», третьим стал голландец Кес Бол из «Sunweb». Первые 29 гонщиков показали одно время — три часа, 46 минут и 23 секунды, так что у Уля отставание от лидера генерале не критичное.

А вот остальным гонщикам «Астаны» придется наверстывать довольно много: пришедший на финиш 92-м испанец Горка Исагирре проиграл победителю этапа 2 минуты 43 секунды, казахстанец Алексей Луценко был 109-м с отставанием в три минуты ровно, испанец Луис Леон Санчес занял 113 место (отставание +3:03), Омар Фраиле — 129-й с отставанием в 3:23, отставание Лопеса (130 место), Йона Исагирре (131-е) и колумбийца Харольда Техады (132-е) составляет около трех с половиной минут.

Второй этап «Тур де Франс» пройдет сегодня, 30 августа, и вновь в Ницце: на этот раз гонщики проедут 186 километров с четырьмя категорийными подъемами. Радует то, что синоптики прогнозируют окончание дождя в этом городе воскресным утром, а к полудню на трассе воцарится малооблачная погода с прояснениями. Так что есть шанс на то, что небесная канцелярия 30 августа не вмешается в ход гонки.



