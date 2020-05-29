Капитализация компаний на бирже МФЦА практически достигла 15 млрд долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компании, разместившие ценные бумаги на бирже Международного финансового центра «Астана» - Astana International Exchange, практически достигли капитализации в 15 млрд долларов. Также эмитенты через торговую площадку МФЦА смогли привлечь портфельные инвестиции на 2,7 млрд долларов. Об этом управляющий финцентром Кайрат Келимбетов сообщил в интервью изданию «Комсомольская правда», передает МИА «Казинформ».

«За последние годы привлекли портфельных инвестиций на 2,7 млрд долл. Из них инвестиции в облигации свыше 2,4 млрд долларов и 220 млн долларов – в акции. Капитализация компаний, которые размещали свои ценные бумаги на нашей бирже, практически достигла 15 млрд долларов», - рассказал Кайрат Келимбетов российскому изданию.

Кроме того, по словам управляющего МФЦА, в финцентре уже сформирован кластер международных финансовых институтов, в числе которых Китайский строительный банк и Китайский банк развития – крупнейший банк развития в мире. В марте Китайский строительный банк разместил на AIX ценные бумаги почти на 1 млрд юаней, средства направят на проекты в рамках инициативы «Пояс и путь».

«У нас присутствуют традиционные глобальные институты развития – и Европейский банк, и Азиатский банк развития. Также имеется доступ не только к кредитным инструментам, но и к фондам прямых инвестиций. В юрисдикции МФЦА зарегистрирован Казахстанский фонд прямых инвестиций», - отметил Кайрат Келимбетов.

По словам главы МФЦА, в кризис не всегда имеет смысл увеличивать закредитованность компании, возможно получить долевое софинансирование от инвесторов, которые могут разделить с бизнесом риски, что актуально в условиях экономической неопределенности.