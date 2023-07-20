Капитальный ремонт путепровода на большой кольцевой дороге Астаны завершается

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 4 километре трассы Р-10 «Обход города Астана» завершается капремонт путепровода через железную дорогу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал КазАвтоЖола.



Ранее путепровод был признан аварийным и в феврале начат его ремонт.

Все основные строительно-монтажные работы завершены: путепровод разобрали и собрали заново, упрочив основные конструкции.

Сейчас ведутся остаточные работы по обустройству объекта.

На путепроводе организовано четыре полосы для движения. Расчётная интенсивность движения составляет 19-20 тыс. автомобилей в сутки.

Капитальный ремонт путепровода позволит увеличить пропускную способность трассы Р-10 и обеспечить безопасность движения автомобилей и поездов.