Капитальный ремонт провели в столичных медорганизациях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичных больницах и поликлиниках поэтапно завершаются и ведутся работы по капитальному ремонту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Поскольку многие медорганизации города расположены в зданиях, построенных в 80-е и 90-е годы, они требуют капитального ремонта.

К примеру, совсем недавно завершился капитальный ремонт и реконструкция здания филиала поликлиники № 13. Новое, светлое и уютное помещение не сравнить с тем местом, стены которого возвели еще в 1987 году в Целинограде.

Реконструкция и ремонтные работы здания поликлиники по пр. Абылайхана начались весной прошлого года и завершились меньше чем за год. Здесь провели полную замену труб и полового покрытия, починили крышу, фасад здания, увеличилась площадь некоторых помещений путем сноса перегородок и стен.

«С помощью акимата и маслихата города мы проделали огромную работу по капитальному ремонту. Дело осталось за малым: оснастить кабинеты нужным медицинским оборудованием, обеспечить рабочие места сотрудникам, создать все условия и комфорт для пребывания пациентов. Совсем скоро двери филиала поликлиники откроются для своего прикреплённого населения», - рассказал руководитель городского Управления общественного здравоохранения Тимур Муратов.

В столице еще в нескольких городских медорганизациях в настоящее время проводятся ремонтные работы. Все это создается для комфортного пребывания пациентов и соответствия статусу столичного учреждения.

Также сейчас решается вопрос капитального ремонта Многопрофильной городской детской больницы № 1, так как здание нуждается в обновлении фасада, есть необходимость проведения ремонта котельной: замене труб и пола, покраске стен и др.

