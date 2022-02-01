Капитальные инвестиции в транспортно-логистическом секторе Казахстана выросли на 5% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–ноябрь 2021 года инвестиции в основной капитал в сфере транспорта и складирования составили 1,12 трлн тг — на 5,1% больше в деньгах, чем годом ранее (ИФО — 102%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года капвложения в секторе составляли 1,06 трлн тг, плюс 8,6% за год.

В региональном разрезе наибольший объём инвестиций в секторе пришёлся на столицу: 190,7 млрд тг — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская область (169,6 млрд тг) и Алматы (121,5 млрд тг).

Наименьший объём капвложений в транспортно-логистическую сферу зафиксирован в Павлодарской области: всего 16,9 млрд тг.

48% инвестпортфеля было сформировано за счёт собственных средств предприятий: 537 млрд тг — на 49,6% больше, чем годом ранее.

Небанковских заёмных средств было вложено 218,5 млрд тг, минус 22,2% за год. Среди бюджетных средств из республиканского бюджета было вложено 208,8 млрд тг, из местных бюджетов — 141,5 млрд тг.

На банковские кредиты пришлось 12,7 млрд тг — на 45,5% меньше, чем годом ранее.

Проект Комплексного плана с учётом корректировки включает реализацию 185 мероприятий на общую сумму 8,9 трлн тг. Из них из республиканского бюджета будет направлено 535,8 млрд тг, из местных бюджетов — 112,6 млрд тг, из других источников — 8,3 трлн тг, за счёт ГЧП — 14,3 млрд тг.

Напомним, на 1 января 2021 года транспортная сеть общего пользования в Казахстане состояла из 16,1 тыс. км железных дорог, 95,8 тыс. км автомобильных дорог, 3,5 тыс. км внутренних водных судоходных путей, 201,2 км троллейбусных, трамвайных и метрополитенных путей, 23,4 тыс. км магистральных трубопроводов.

В 2020 году плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием составила 30,6 км на 1000 кв. км — на 1,6% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наилучшие показатели зафиксированы в Северо-Казахстанской, Туркестанской и Акмолинской областях, наихудшие — в Кызылординской области.