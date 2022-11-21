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Капитальные инвестиции в сфере научной и технической деятельности сократились в РК на 20,5% за год

21 Ноября 2022, 12:51
Капитальные инвестиции в сфере научной и технической деятельности сократились в РК на 20,5% за год
21 Ноября 2022, 12:51

Капитальные инвестиции в сфере научной и технической деятельности сократились в РК на 20,5% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–сентябрь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности составили 35,3 млрд тенге — на 20,5% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальное сокращение физического объема капвложений — на 24,1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

В аналогичном периоде 2021 года инвестиции в секторе составили 44,4 млрд тенге, минус 43,9% за год.

В региональном разрезе наибольший объем вложений пришелся на Астану: 7,8 млрд тенге — на 13,7% меньше в деньгах, чем годом ранее. Еще 6,4 млрд тенге пришлось на Алматы, минус 4,8% за год. Замкнула тройку лидирующих регионов Кызылординская область: 4,8 млрд тенге, годовой рост — в 3 раза. На топ-3 регионов пришлось 53,8% всего объема инвестиций в сфере профессиональной, научной и технической деятельности по РК.

Наименьший объем инвестиций зафиксирован в новообразованной Жетысуской области: всего 112,1 млн тенге. В тройке антилидеров также оказались Павлодарская и Алматинская области: 147,6 млн и 205,8 млн тенге соответственно.

Основным источником финансирования в сфере профессиональной, научной и технической деятельности являются собственные средства предприятий, обеспечившие сразу 90,4% портфеля капитальных инвестиций, или 31,9 млрд тенге — на 21,5% меньше, чем годом ранее.

Из республиканского бюджета выделили 1,4 млрд тенге, из местных бюджетов — 195,5 млн тенге. Банковские кредиты сократились в 28,1 раза, до 1,2 млрд тенге, небанковские заемные средства — на 81,3%, до 653,8 млн тенге.


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