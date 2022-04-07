Капитальные инвестиции в логистику за два месяца достигли 89 млрд тенге
Для сравнения: в аналогичном периоде 2021-го капвложения в сфере составляли 72,5 млрд тг, плюс 54,6% за год.
В региональном разрезе наибольший объём капитальных инвестиций в секторе пришёлся на Акмолинскую область: 21,1 млрд тг, или 23,9% от РК, годовой рост — сразу в 10,7 раза.
На второй строчке расположилась Кызылординская область: 11 млрд тг — в 16,6 раза больше, чем годом ранее. Замкнула тройку лидеров Атырауская область: 10,1 млрд тг, годовой рост — в 2,8 раза.
Наибольший рост объёмов инвестиций в основной капитал в сфере транспорта и складирования зафиксирован в Кызылординской области, наибольшее сокращение — в Жамбылской области (на 73,8% за год в деньгах, до 2,4 млрд тг).
Почти две трети вложений в секторе, или 56 млрд тг, было обеспечено за счёт собственных средств предприятий, годовой рост — на 10,7%.
Капвложения за счёт средств республиканского бюджета составили 16,3 млрд тг (рост — в 5,7 раза), за счёт местных бюджетов — 4,1 млрд тг (минус 47,6% за год).
Инвестиции за счёт небанковских заёмных средств составили 8,8 млрд тг, банковских — 3,4 млрд тг.
Тем временем на фоне нестабильной геополитической и экономической ситуации растут объёмы перевозок, включая транзит через территорию Казахстана, сообщает официальный ресурс Премьер-Министра РК.
Сейчас идёт работа по перенаправлению грузопотока через Транскаспийский международный трансграничный маршрут и ТРАСЕКА, пролегающий через Азербайджан и Грузию. Казахстанская инфраструктура столкнулась с некоторыми нерешёнными вопросами, которые могут быть урегулированы, в числе прочего, за счёт модернизации и строительства.