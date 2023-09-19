Капчагайский фарфоровый завод

МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет об единственном в своем роде предприятии АО «Капчагайский фарфор».

Месторасположение – Казахстан, Алматинская область, Капшагай. Год основания – 1975.

31 декабря 1975 года на заводе была выпущена первая продукция. Мощность завода – 28 миллионов штук изделий в год. В ассортиментном ряду - 36 посудных форм, среди которых – чайные, кофейные и столовые сервизы, комплекты для напитков, наборы для специй, декоративные вазы.

В 2007 году завод банкротится. Затем производство снова восстанавливается. В настоящее время ТОО «Капчагайский фарфор» является единственным производителем бытовых фарфоровых изделий на рынке Казахстана. В заводском музее собрана коллекция фарфоровой посуды от первых изделий до последних творческих работ художников.