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    15:12, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Капчагайский фарфоровый завод

    Производства керамики и фарфора Казахской ССР
    Фото: МИА «Казинформ»

    МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет об единственном в своем роде предприятии АО «Капчагайский фарфор».

    Месторасположение – Казахстан, Алматинская область, Капшагай. Год основания – 1975.

    31 декабря 1975 года на заводе была выпущена первая продукция. Мощность завода – 28 миллионов штук изделий в год. В ассортиментном ряду - 36 посудных форм, среди которых – чайные, кофейные и столовые сервизы, комплекты для напитков, наборы для специй, декоративные вазы.

    В 2007 году завод банкротится. Затем производство снова восстанавливается. В настоящее время ТОО «Капчагайский фарфор» является единственным производителем бытовых фарфоровых изделий на рынке Казахстана. В заводском музее собрана коллекция фарфоровой посуды от первых изделий до последних творческих работ художников.

    Теги:
    фото из истории
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