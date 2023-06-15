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Каныш Тулеушин назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Июня 2023, 16:44
Каныш Тулеушин назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Тулеушин Каныш Аманбаевич назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Каныш Тулеушин родился в 1983 году в Карагандинской области.

Образование: Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г.Астана, 2004), специальность «Финансы», Университет Оксфорд Брукс (г.Оксфорд, 2006), специальность «Инновация и предпринимательство», Массачусетский технологический институт, Школа управления Слоун (г.Кембридж, 2018), «МВА».

Трудовая деятельность:

2006-2008 гг. – эксперт, начальник управления Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

2008-2011 гг. – заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

2011-2013 гг. – заместитель министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

2013-2016 гг.- управляющий директор/член правления Национального управляющего холдинга «Байтерек».

2016-2017 гг. – председатель правления Фонда развития «Даму».

2018-2021 гг. – управляющий партнер Международной консалтинговой компании «Whiteshield Partners».

С 2021 года – управляющий партнер Инвестиционной компании «Alawwal Partners».


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