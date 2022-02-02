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Каныш Избастин исключен из Совета директоров АО «КазАгроФинанс»

2 Февраля 2022 14:53
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Каныш Избастин исключен из Совета директоров АО «КазАгроФинанс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каныш Избастин исключен из состава Совета директоров АО «КазАгроФинанс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«АО «КазАгроФинанс», облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением единственного акционера от 26 января 2022 года из состава Совета директоров исключен Избастин К.Т. – председатель Совета директоров», - говорится в сообщении на официальном сайте KASE.

С учетом изменений в состав Совета директоров входят пять человек: Айгуль Джуанышбаева, Алия Мурзагалиева, Сержан Мадиев, Руслан Оразбаев, Айдар Прашев.

Каныш Избастин руководил «КазАгроФинанс» с 2015 по 2021 годы. С марта 2021 года по январь 2022 года был первым заместителем председателя правления «Холдинг «Байтерек».


Фото: baiterek.gov.kz
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#Отставки    #КазАгро   #KASE   #Другие государственные органы  
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Автор:

Анеля Касымова

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