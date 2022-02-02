Каныш Избастин исключен из Совета директоров АО «КазАгроФинанс»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каныш Избастин исключен из состава Совета директоров АО «КазАгроФинанс», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«АО «КазАгроФинанс», облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением единственного акционера от 26 января 2022 года из состава Совета директоров исключен Избастин К.Т. – председатель Совета директоров», - говорится в сообщении на официальном сайте KASE.
С учетом изменений в состав Совета директоров входят пять человек: Айгуль Джуанышбаева, Алия Мурзагалиева, Сержан Мадиев, Руслан Оразбаев, Айдар Прашев.
Каныш Избастин руководил «КазАгроФинанс» с 2015 по 2021 годы. С марта 2021 года по январь 2022 года был первым заместителем председателя правления «Холдинг «Байтерек».
Фото: baiterek.gov.kz
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